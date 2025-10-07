女優飯島直子（57）が2日放送されたBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」に出演。「バカ」について言及する一幕があった。俳優で画家の片岡鶴太郎（70）をゲストに招き、東京・御徒町の蕎麦店でさまざまなトークに花を咲かせた。鶴太郎が自身が本格的に役者の道を目指した際の、ストイックな経緯など熱弁しつつ振り返ると、飯島は「すごい！ストイックですね〜。そう思っていてもなかなかできないじゃないですか」などと感嘆