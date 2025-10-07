英国のインターナショナルスクールが、2025年9月、神戸に開校した。第1期生として日本の小学1年生から6年生にあたる約80人が入学。「英語」での学校生活が始まった。英国の名門校「North London Collegiate School (NLCS)」の日本での初拠点となる「NLCS Kobe」。六甲アイランド（神戸市東灘区）にあるアジア・ワン・センターが学び舎だ。開校して約2週間が経った9月中旬、学校を訪れた。授業の様子画像提供：NLCS Kobe教