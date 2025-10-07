販売店に並ぶ日野自動車などのトラック＝9月26日、米フロリダ州マイアミ（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は6日、SNSへの投稿で、輸入する全ての中型・大型トラックに対し「25％の関税を課す」と表明した。11月1日から適用するとしている。ただ詳細を説明しておらず、日本メーカーは関税適用に伴う経営への影響を見極める必要性に迫られそうだ。トランプ氏は9月25日に、大型トラックへの25％の関税を10月1日から