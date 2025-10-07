¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Î±±°æÎï¹á¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥¹¥Æー¥¸¤Ç²Î¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ö¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¢²Ä°¦¤¤¡×±±°æÎï²Ú¤Î¥¢¥¤¥É¥ë»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î ±±°æ¥×¥í¤Ï¡ÖKANSAI COLLECTION¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ Âçºå¡¦µþ¥»¥é¥Éー¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖKANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN & WINTER¡×¡£¤½¤³¤Ç±±°æ¥×