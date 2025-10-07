地区シリーズ第1戦の9回に登板【MLB】ドジャース 5ー3 フィリーズ（日本時間5日・フィラデルフィア）ドジャース・佐々木朗希投手は4日（日本時間5日）、敵地・フィリーズとの地区シリーズ第1戦で9回から登板。1回を無失点に抑えて日米通じてプロ初セーブを挙げた。ドジャース公式SNSは勝利の瞬間、佐々木の“珍しい瞬間”を捉えた。先発した大谷翔平が6回3失点と試合を作り、グラスノー、ベシアとつないでそして佐々木が9回の