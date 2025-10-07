7月に岐阜県で行われた陸上の日本選手権リレーの女子400メートルリレーで、福岡大が43秒91の日本学生新記録を打ち立てた。同じメンバーで6月の日本学生対校選手権で出した学生記録を0秒40更新し、単独チームでは初の43秒台に突入。個々の走力、バトンワークを磨き上げて達成した快挙だった。9月の世界選手権で盛り上がった陸上界。九州の若い力も躍動している。（伊藤瀬里加）◇◇◇福岡大が未知の領域に突入し