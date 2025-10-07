米沢市の市街地、丸の内にクマが居座っている件で、先ほど子グマとみられるクマが現場にいるかをドローンで捜索しましたが、姿が確認できなかったことがわかりました。 現場にいて身を隠しているか、移動してしまったかが明確にわからない状況です。 今後、箱ワナを親グマとみられるクマが捕まっているワナの近くに移動し、そこに寄って来るか様子を見るということです。 これから通勤・通学時間帯になることから、お近く