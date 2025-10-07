6日に福岡市の交差点でタクシーとバイクが衝突する事故があり、バイクに乗っていた元プロ野球選手の男性が死亡しました。6日午後2時15分ごろ、福岡市城南区の交差点で直進していたタクシーと右側から直進してきたバイクが衝突する事故がありました。この事故でバイクは大破し、バイクに乗っていた元プロ野球選手で教員の伊藤義弘さん（43）が意識不明の状態で病院に搬送され、その後、死亡が確認されました。タクシーに客は乗って