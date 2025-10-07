金属雑貨の製造を手がける新潟県三条市の小松工業が、新潟地裁三条支部より破産手続きの開始決定を受けたことが分かった。 民間の信用調査会社・東京商工リサーチによると、小松工業は地元メーカーの下請けを主体とした受注形態で、近年の売上高は加工賃収入が主体の展開にあった。しかし、採算的に恵まれない状況が続き、資金繰りも限界に達し、今回の破産による整理に至った。負債総額は約6100万円が見込まれ