ガザでの戦闘開始から7日で2年、イスラエルとイスラム組織ハマスは6日、エジプトで停戦交渉に臨みましたが、溝は深く、予断を許さない状況です。現地の状況について日本人の国連職員が取材に応じました。戦闘開始から2年となるパレスチナ自治区ガザでは6日もイスラエル軍による空爆が続き、ガザ保健省は戦闘開始以降、6万7000人以上が亡くなったと発表しました。イスラエルとハマスの停戦交渉は6日にエジプトで始まりましたが、ガ