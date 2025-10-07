アイドルグループ「ＪＯ１」のメンバーで俳優の白岩瑠姫（しろいわ・るき＝２７）が６日、大阪市内で行われたドラマ「娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？」（７日スタート・火曜午後１１時＝カンテレ・フジテレビ系全国ネット）のインタビューに応えた。漫画家・あしだかおる氏とアオイセイ氏による同名電子漫画が原作。女優・齊藤京子と水野美紀のダブル主演となる。いじめが原因で娘を亡くした５５歳のシングルマザー・