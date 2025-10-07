7月の参院選に続き、自民党総裁選でも移民問題は大きな争点となった。わが国ではこの問題に関して様々な議論が戦わされている。参政党の躍進もあり、移民に対して消極的なスタンスを示す政治家も増えているようだ。これに対しては「外国人差別だ」といった批判の他に、経済成長の観点から批判する向きもある。「そんなことだから日本は成長できないのだ。移民を活力にしてきたドイツなど欧米を見習わないで、日本の未来はな