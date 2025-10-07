「終わるには惜しすぎるドラマです」今月16日、俳優の天海祐希（58）が主演を務める人気シリーズ「緊急取調室」（テレビ朝日系）の最終章へと続く、5th SEASONがスタートする。天海演じる叩き上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で取り調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班（通称・キントリ）」のメンバーとともに、数々の凶悪犯と一進一退の心理戦を繰り広げる。【写真を見る】3年越しの映画公開！