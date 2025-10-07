ライバル心9月28日放送の「THE GREATEST TALKMAN」（日本テレビ系）で「嫉妬する芸能人は誰か」と尋ねられた劇団ひとりは、真っ先にバカリズムの名前を挙げた。同じぐらいのキャリアを持つピン芸人同士であり、お笑い以外の分野で創作活動をしているという共通点もある。しかし、劇団ひとりに言わせると、バカリズムは「仕事の積載量」が違う。劇団ひとりが軽自動車ぐらいの積載量で何とか仕事をこなしているのに対して、バカリ