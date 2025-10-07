ドジャースの大谷翔平投手（31）が両リーグで傑出した打者を選ぶ「ハンク・アーロン賞」にノミネートされた。大谷が同賞に候補入りしたのは5年連続で、受賞となれば3年連続の受賞となる。昨年、大リーグ史上初の「50―50（54本塁打、59盗塁）」をマーク。本塁打と打点王の2冠に輝き、エンゼルスに所属した昨年に続いての受賞で、両リーグでの受賞は大リーグ史上初の快挙となった。