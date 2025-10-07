本日10月7日（火）24時59分〜25時29分 日本テレビにて「長谷川井口とパッとしたい人たち」を放送。「キングオブコント」王者のシソンヌ・長谷川忍と「M-1」王者のウエストランド・井口浩之がMC初タッグ！下積み時代の苦労を知る二人が、才能はあるのに世の中にまだ知られていない「パッとしたい人たち」を人気者にするべく寄り添って振り回されて魅力を引き出していく番組。パッとしたい人1人目はデビューから2作連続オリコン1位、