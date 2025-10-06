「ギークス ルール（GEEKS RULE）」が、映画を題材にしたシリーズの第4弾として、10月10日公開の映画「トロン : アレス」とのコラボレーションTシャツを発売する。同作の公開を記念してZeroBase渋谷で開催するイベント「『トロン:アレス』イマーシブ・エクスペリエンス」の来場者のみが特設サイトから抽選販売に応募することができる。イベントの開催期間は10月7日から13日まで。 【画像をもっと見る】