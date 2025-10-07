高市早苗氏への期待と不安。自民党の新総裁となり、次期首相も濃厚となった人物を各紙はどう伝えたか。【比較写真】昨年と今年では眉毛や口紅の描き方が大きく変化している高市早苗氏。「リベラル色」のジャケットの真意は…産経新聞の櫻井よしこ氏コラムは「快挙」とし、「これで自民党、そして日本再生の第一歩を踏み出せる」と興奮。人事については「すべて石破氏の真逆を行くのがよい。石破氏は自らの貧しい人脈から、人望