〈「当時のことは20年以上話題にできませんでした」将棋・勝又清和七段が明かす、プロ入り目前の三段リーグで味わった“挫折”と“朝まで実家で泣いた夜”〉から続く棋士として活動する傍ら、「教授」の愛称で、幅広く将棋の指導や普及に尽力している勝又清和七段。そんな勝又七段が東大で11年間にわたり行ってきた将棋講座をまとめた本『キホンからわかる 東大教養将棋講座』（日経BP）が発売された。【画像】ライバル棋士に敗