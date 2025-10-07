◇練習試合巨人6ー2SUBARU（6日、東京ドーム）8番セカンドでスタメン出場した巨人の吉川尚輝選手。9月14日に右脇腹痛で1軍登録を抹消になりましたが、CSに向けて、見事な回復力を見せ、この日、実戦復帰しました。「いい感じで、見ての通り」と笑った吉川選手。「思い切って（バットが）振れたんで、そこは良かったかなと思います」と続けました。抹消されたときにはCSには間に合わないだろうと思っていたそう。ここまで来られた