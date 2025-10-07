女優の奥菜恵（46）が6日に放送された日本テレビ系「有吉ゼミ」（後7・00）に出演。出演を熱望していた理由を明かした。今回は恒例企画「グルメすぎる相撲部屋」が放送され、玉ノ井部屋の福島合宿に密着した。ゲスト出演した奥菜に、同局の水卜麻美アナウンサーが「奥菜さんが、この企画が大好きで来てくださったんですよね?」と出演理由を尋ねた。これに「そうです」と笑顔で答え、「お相撲が好きすぎて」と出演を熱望し