手越祐也さん（37）がボーカルをつとめる3人組バンド・T.N.Tの『未来へ』が、12月28日に開幕する『第104回全国高校サッカー選手権大会』の応援歌に決定したことが発表されました。T.N.Tは、2月に手越さんとベース・Furutatsuさん（23）、ドラム・kyoheyさん（28）の3人で結成されたロックバンド。バンド名は『The Next Trigger』の略称で、音楽シーンの”新たな起爆剤”になるというメンバーの思いが込められているといいます。4月