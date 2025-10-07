◇7日スタートのドラマ「娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？」取材会男性11人組「JO1」の白岩瑠姫（27）が6日、大阪市内で7日スタートの出演ドラマ「娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？」（フジテレビ系、火曜後11・00）の取材会を行った。地上波ドラマ初出演で、ヒロインを全身整形するナゾの整形外科医役。「（2023年公開の）映画以来の撮影だったので緊張とワクワクが入り交じっていた」と振り返り、役作りのた