トランプ米大統領＝9月、ニューヨーク（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は6日、当面の連邦政府の支出を賄うつなぎ予算の成立に向け、争点の医療保険制度（オバマケア）に基づく補助金について野党民主党と合意する可能性があると述べた。合意すれば、政府機関の一部閉鎖の打開へ前進する。ホワイトハウスで記者団に語った。議会上院は6日、つなぎ予算案を採決するかどうか決める動議の投票を行う予定だ。