【ワシントン共同】トランプ米大統領は6日、米国が示したパレスチナ自治区ガザの和平計画を巡り、イスラエルとイスラム組織ハマスの双方が前向きだとし「合意成立を確信している」と述べた。ホワイトハウスで記者団の質問に答えた。