「フェニックス・リーグ、くふうハヤテ３−４広島」（６日、天福球場）「みやざきフェニックス・リーグ」が６日、宮崎県日南市の天福球場などで開幕した。今秋から捕手に再挑戦する広島・二俣翔一内野手（２２）はくふうハヤテ戦の八回の守備からマスクをかぶり、基本動作をそつなくこなした。捕手として試合に出場するのは４年ぶり。内外野を守れる鯉のユーティリティープレーヤーが新たな挑戦に励み、来季の出場機会増を目指