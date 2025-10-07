〈「将棋の神というしかない」東大客員教授の棋士が語る“藤井聡太の圧倒的な凄さ”と“ライバルたちの藤井対策”「どうすれば同じレベルに到達できるのか…」〉から続く棋士として活動する傍ら、「教授」の愛称で、幅広く将棋の指導や普及に尽力している勝又清和七段。そんな勝又七段が東大で11年間にわたり行ってきた将棋講座をまとめた本『キホンからわかる 東大教養将棋講座』（日経BP）が発売された。【画像】カメラがびっ