2024年にデビュー10周年を迎えた俳優・仁村紗和の1st写真集のタイトルが『燦爛』に決定。あわせて、表紙カットも公開された。【写真】仁村紗和1st写真集『燦爛』台湾・台南で撮影した美しきカットドラマDEEP『完全不倫―隠す美学、暴く覚悟―』（日本テレビ系）で主演を務めるなど、俳優として活躍の幅を広げる仁村紗和。19歳で上京し、2018年には連続ドラマ『＃声だけ天使』（AbemaTV）でヒロインを務め、近年は『あなたのブ