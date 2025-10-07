水上恒司が主演し、山田杏奈がヒロインを演じるドラマプレミア23『シナントロープ』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）の第1話が6日に放送され、主人公・都成（水上）が持つ特別な能力が明らかになると、ネット上には「すごい!!」「かっけぇ」「天才」といった反響が寄せられた。【写真】バーガーショップ“シナントロープ”に怪しい目出し帽の男が現れる本作は、街の小さなバーガーショップを舞台に、複雑に絡み合う人間模様