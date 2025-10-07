これは筆者が社会人になって数年目、転職したばかりの頃に体験した実話です。慣れない職場で戸惑いながらも、毎日必死に働いていたある日、後輩の“ひと言”が社内の空気を一変させました。「新人だから……」とあきらめていた私にとっても、大きな気づきを与えてくれた出来事です。 新人はコピー取りが当たり前？ 数年前、転職して新しい会社に入社したばかりの頃の話です。配属された部署には、昔ながらの風習が色濃く