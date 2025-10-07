スポーツ専門局「ESPN」が今季のMLBワイルドカードシリーズで視聴率記録を更新したと発表した。ネットワークによると、レッドソックス対ヤンキースの第3戦の平均視聴者数は743万9千人に達し、現行フォーマットでのワイルドカードシリーズ1試合あたりの新記録を樹立した。15分間のピーク時には840万人に達した。現行フォーマットとは、2022年にワイルドカードシリーズが3戦2勝制になった時以来である。ワイルドカードシリーズ全