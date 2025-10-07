JRAの武豊騎手（56）が5日に生中継されたグリーンチャンネル「凱旋門賞中継」にゲスト出演。同レースに挑戦してみたかった日本馬について告白する場面があった。06年ディープインパクトなど凱旋門賞に11度の騎乗経験がある武豊だが、今年は騎乗馬なし。今年の「凱旋門賞」は混戦模様だった。その中で日本から“ダービー馬”クロワデュノール、ビザンチンドリーム、アロヒアリイの3頭が挑戦した。クロワデュノールの父は、