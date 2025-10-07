アメリカ・ロサンゼルスで警察車両とのカーチェイスが繰り広げられた。【映像】猛スピード逃走→横転の一部始終（実際の映像）逃げているのは、過去の銃撃事件で保護観察中の容疑者。逃走を続けるが、左前輪がパンクしたのか、地面から火花が散っているようだ。最後はバランスを崩すように止まっていた車にぶつかり横転。すぐさま身柄を拘束されたという。（『ABEMAヒルズ』より）