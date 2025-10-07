〈「連載、最近あんまり面白くないけど、大丈夫かな」クラスメイトからの《率直すぎる感想》〉から続く 長谷川は卒業後、ユイの父親の店で料理人として修業することになった。一方、竹夫は「ゲーム・オブ・ドラゴン」が不人気で、連載が打ち切りになってしまう……。【マンガ】「ゲットバック」第9話〈前編〉を読む次回は10月21日（火）6時に更新予定です。（古泉智浩／文春コミック）