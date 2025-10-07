『鴨川ホルモー』でのデビューから、『鹿男あをによし』、『プリンセス・トヨトミ』、『八月の御所グラウンド』と大ヒット作を世に送り出し続ける作家・万城目学さん。万城目さんが日常の「面白い」を鋭く切り取ったエッセイ集『万感のおもい』（文春文庫）から、森見登美彦氏、綿矢りさ氏とともに、“あの作家”を訪問した日を描いた一篇「雨のむこうのふしぎな家」を転載します。【写真】この記事の写真を見る（2枚）『万感のお