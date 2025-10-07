◇第43回全日本大学女子駅伝(10月26日、弘進ゴムアスリートパーク仙台発着:全6区間38キロ)日本学生陸上競技連合は6日、今月26日に行われる全日本大学女子駅伝の5000mの6人の記録による3チームの決定を発表。これにより出場校の全26チームが決まりました。全日本は前回大会で8位以内に入ったチームがシード権を獲得。各地区の選考会で通過したチームと、5000m記録の上位6人の合計タイムにより3校が出場権を獲得。上位3校の東洋大、