JO1の白岩瑠姫（27）が6日、大阪市内で、齊藤京子と水野美紀がダブル主演するフジテレビ系「娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？」（7日スタート、火曜午後11時、初回11時15分）の取材会に出席した。同ドラマはあしだかおる氏、アオイセイ氏による同名漫画を実写化。幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くした55歳の母・篠原玲子（水野）が、全身整形で25歳の女性（齊藤）に生まれ変わり“新米ママ”としてママ友グループに潜