多くの日本人選手がプレーするオランダ1部リーグ。そうしたなか、『ESPN』オランダ版は、第8節の週間ベストイレブンを発表した。フェイエノールトの日本代表FW上田綺世とNECの日本代表MF佐野航大もその11人を連ねている。上田は第8節ユトレヒト戦で2ゴールの活躍を見せ、3-2の勝利に大貢献。佐野は第8節ゴー・アヘッド・イーグルス戦にフル出場した（試合は1-1）。特に上田は週間MVPにも選出され、元選手のアンコ・ヤンセンは「あ