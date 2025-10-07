【ライブ配信中】長崎くんち2025 奉納踊の様子 秋の大祭「長崎くんち」。 気分を盛り上げる人気の「くんちグッズ」を調査しました。 オリジナルグッズをもって楽しんでみてはいかがでしょうか？ 長崎市築町にある明治38年創業の「リビングかねとき」。 婚礼用の引き出物や贈答品、生活を彩る雑貨などを取り揃えています。 （リビングかねとき 髙橋 秀暢さん） 「ここ築町も、踊町のひとつとして