北海道・函館中央警察署は2025年10月6日、住所不定の男（24）を窃盗の疑いで逮捕しました。男は2025年8月1日午前7時半すぎから午後1時ごろまでの間、北海道北斗市七重浜の住宅で、現金約13万6000円と家庭用ゲーム機など5点（時価合計約3万1000円相当）を盗んだ疑いが持たれています。被害に気づいたこの家に住む女性が警察に「家にあった現金が盗まれた」と通報し事件が発覚。警察によりますと、男はこの女性の住宅に居候を