札幌・北警察署は2025年10月7日、札幌市北区に住む自称・内装業の男（62）を傷害の疑いで逮捕しました。男は10月6日午後7時半ごろ、札幌市北区の住宅敷地内で、女性（47）の左手に噛みつくなどの暴行を加えけがをさせた疑いが持たれています。警察によりますと、6日午後8時すぎ「暴力を振るわれた」と110番通報がありました。男と女性は元交際関係で、女性は親指の付け根にけがをしました。調べに対し男は「間違いありません」と容