マリナーズ戦で自己最多を更新する55号ソロを放ち、塁を回るドジャース・大谷＝9月、シアトル【フィラデルフィア共同】米大リーグ機構は6日、ア、ナ各リーグで傑出した打者をファン投票などで選ぶ「ハンク・アーロン賞」の最終候補を発表し、今季自己最多55本塁打を放ったドジャースの大谷翔平がナ・リーグの10人に入った。大谷はエンゼルス所属だった2023年から2年連続で受賞している。最終候補に残るのは5年連続。最終候補は