脱線事故で運転を見合わせていた東急田園都市線は、始発から通常通り運転しています。田園都市線は5日に列車同士が衝突し電車が脱線した事故で、渋谷から鷺沼駅間の上下線で運転を見合わせていました。7日午前0時ごろに約25時間ぶりに全線で運転を再開し、7日は始発から通常通り運転しています。