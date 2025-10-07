早くも「サナエノミクス」と言われる自民党の高市早苗新総裁の経済政策。経済官庁の幹部らはどうみているのでしょうか？高市氏は、官民が連携して投資を拡大し、経済対策を推し進める「責任ある積極財政」を掲げています。今後、物価高対策として、消費者の負担となっているガソリンや軽油の価格を引き下げることにつながる「暫定税率廃止」に向け、野党との議論が加速する見通しです。また、いわゆる“年収の壁”の引き上げも、「