10月9日（木）に大井競馬場で行われる、東京盃（Jpn2・3歳上・ダ1200m）の枠順は下記の通り。交流重賞連勝中のヤマニンチェルキは6枠12番へ。前走交流重賞Vのサンライズアムール、函館SS3着のドンアミティエ、短距離重賞常連のクロジシジョーなど好メンバーが揃った。【動画】ヤマニンチェルキが交流重賞2連勝…サマーチャンピオンJRA馬5頭1枠1番エンテレケイア牡7・56.0・吉原寛人小久保智・浦和1枠2番マックスせん8・56.0・御