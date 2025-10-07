木村拓哉が乗る“未発売SUV”インフィニティ「QX80」は、ラグジュアリーとパワーを兼ね備えたフラッグシップモデルです。俳優で歌手の木村拓哉さんの愛車としても知られ、その存在感が多くの注目を集めています。一体どのようなモデルなのでしょうか。キムタクの日産車って？［Photo：時事通信フォト］【画像】超カッコイイ！ 「キムタク」×「高級SUV」を画像で見る！インフィニティは、トヨタのレクサスに相当する日産の高