◆みやざきフェニックス・リーグＤｅＮＡ２―１日本独立リーグ選抜（６日・ひむか）８月に左手親指付け根のじん帯修復手術を受けたＤｅＮＡ・牧秀悟内野手（２７）が６日、みやざきフェニックス・リーグの日本独立リーグ選抜戦（ひむか）に「２番・二塁」で出場。７月３１日ヤクルト戦（横浜）以来６７日ぶりの実戦復帰は３打数無安打もＣＳ第１ステージ出場へ手応えを示した。試合前練習から「野球が楽しい！」と笑顔を見せ