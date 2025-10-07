みなさんは「読点」を感覚で打っていないだろうか？打ち方を少しだけ意識することで、文章がより読みやすく、伝わりやすくなるという。新刊『生成AI時代にこそ学びたい 自分で文章を書く技術』の著者で、出版社社長の松井謙介氏が、読点を正しく打つための「6つのルール」を指南する。「読点の6つのルール」を押さえよう日本語文章における「何気なく使っているランキング1位（私の感覚値）」、それが「読点」です。「句読点」と