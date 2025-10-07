国連総会で演説するシリアのシャラア暫定大統領＝9月24日、米ニューヨーク（ロイター＝共同）【エルサレム共同】シリアで5日に実施された人民議会（国会、210議席）選で、暫定政府の選挙管理委員会は6日、事前に選ばれた選挙人による間接投票の結果を公表した。ロイター通信によると、間接投票で選ぶ140議席のうち、延期された地域を除く119議席を国内で多数派のイスラム教スンニ派がほぼ独占した。女性の当選は6人にとどまった