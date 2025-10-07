本記事は、マネックス証券株式会社が2025年10月3日に公開したレポートを転載したものです。本記事のポイント・株価が上がる理由は「インフレ」・インフレ局面が圧倒的に長い根本的理由・インフレが企業価値「株価」にもたらすもの株価が上がる理由は「インフレ」日経平均が年末までに5万円になると予想したレポート（9月20日配信記事「年末までに日経平均5万円」…“円高にならない”米利下げの絶大な効果【ストラテジストが解説】